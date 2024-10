Felipe Anderson compara Estêvão a Neymar e revela que teve "pedido" atendido por Abel, no Palmeiras

Estêvão é formado nas categorias de base do Palmeiras e, apesar da pouca idade (17 anos), já tem os dias contados no clube. A joia palmeirense está vendida ao Chelsea. O atleta só se apresenta ao time inglês depois da disputa do Mundial de Clubes de 2025.

Na Lazio, clube que defendia antes de chegar ao Palmeiras, Felipe Anderson atuava como ponta direita e alcançou uma sequência de 151 jogos pela equipe italiana. Contudo, apesar dessa frequência, o meia, que é destro, revelou que sua posição preferida é na ponta esquerda, função na qual foi colocada por Abel Ferreira no Palmeiras. Quando chegou ao clube, Estêvão já era titular pelo lado direito.

"Nos últimos anos eu joguei muito pela direita. Eu sempre pedia para o treinador para me colocar na esquerda porque eu creio que jogar com o pé invertido, você tem menos ponto de referência para o marcador, e é uma adaptação. Nos últimos anos, eu joguei sempre pela direita, mas a posição preferida é na esquerda", revelou à ESPN.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho deste ano e soma, ao todo, 16 jogos, dois gols e uma assistência. Ele segue à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Juventude, que acontece no dia 20, pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).