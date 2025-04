Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra o Ceará apegado a série invicta como visitante

O Palmeiras começa sua jornada na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Às 19h30, visita o Ceará na Arena Castelão. É o único duelo entre dois times da Série A nesta fase da competição, a que mais paga no futebol brasileiro, com premiação mais de R$ 100 milhões para o campeão.

Será a quinta vez que Palmeiras e Ceará se enfrentam pela Copa do Brasil. O time paulista levou a melhor em três ocasiões, em 1997, 1998 e 2020, enquanto os cearenses saíram vitoriosos apenas uma vez, em 1994.

O Palmeiras faz o duelo de ida ciente da necessidade de realizar uma boa apresentação para ter tranquilidade de decidir a classificação na partida de volta, marcada para o dia 22 (quinta-feira), no Allianz Parque.