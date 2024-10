Vitória da seleção dá força à convicção de Dorival em deixar Endrick fora

Depois do jogo, e do gol marcado por Igor Jesus que abriu caminho para a virada da seleção, Dorival elogiou a partida do centroavante.

A presença do Igor preencheu um pouco aquilo do homem mais presente na área, sendo um pivô. Tivemos consideravelmente isso no dia de hoje e não vínhamos tendo. Foi uma mudança de comportamento em relação ao que foi treinado, trabalhado e repetido. Atacamos a última linha em muitos momentos, criando mais oportunidades do que em outros jogos. Isso daí foi o maior ganho que tivemos Dorival

Números de Igor Jesus e Endrick em 2024

Igor Jesus

Botafogo: sete gols em 19 jogos (1285 minutos);

Al Ahli: 16 gols em 17 jogos (1696 minutos);

Seleção: um gol em um jogo (76 minutos)

24 gols em 37 jogos. Média de 0,64 por partida;

Um gol a cada 127 minutos.

Endrick