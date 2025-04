Ancelotti está muito perto de acertar com a seleção brasileira, diz TV

O veículo informou, ainda, que o empresário Diego Fernandes, que não tem vínculo com a CBF, mas força entre os dirigentes nacionais, foi visto no Estádio La Cartuja, em Sevilha, durante a final da Copa do Rei. Segundo o jornal espanhol Marca, ele já atuou anteriormente como um "mediador" da negociação.

Ancelotti já havia sido questionado sobre sua continuidade no Real Madrid após a eliminação para o Arsenal na Champions League. À época, ele desconversou e nem sequer citou a seleção brasileira. "Não sei qual será o meu futuro, e não quero saber", afirmou à emissora Movistar.

Além de não querer dar detalhes sobre negociações, o italiano reforçava, sempre que podia, que não renunciaria ao cargo de treinador do clube, mas que aceitaria "sem problema algum" uma demissão. "Se for quando meu contrato terminar, ótimo. E se for antes, não importa. Serei sempre grato", ressaltou.

A seleção brasileira ocupa atualmente a quarta colocação nas eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026 e venceu somente um de seus últimos quatro jogos. Desde a saída de Tite após o Mundial do Catar, passaram pelo comando da equipe Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Os próximos jogos do Brasil serão contra o Equador, em 5 de junho, fora de casa, e com o Paraguai, no dia 10, em território nacional. Se as conversas avançarem em maio, como especulado pela mídia europeia, a convocação para esses compromissos pode já ser feita por Ancelotti.