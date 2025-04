Erro do presidente e bom trabalho: Diniz passa a limpo seu trabalho na CBF

"Obviamente que não é o ideal você acumular clube e seleção. E acho que a seleção foi prejudicada nisso, porque eu já estava no Fluminense, ficava o tempo todo lá. E enquanto eu estava no Fluminense, não pensava na seleção, eu conseguia separar bem. Quando eu ia para a seleção, também não pensava no Fluminense, mas era muito pouco para a seleção. Eu não conseguia acompanhar os jogos, não conseguia falar com os jogadores, não conseguia ir à Europa para conversar".

O trabalho na CBF

"O trabalho de campo foi muito bom. Digo os treinos, não resultado dos jogos. A gente trabalhou muito, as ideias estavam sendo assimiladas, e o futebol também. Os resultados não foram de encontro com aquilo que a equipe produziu. Mas isso não é desculpa, na seleção você tem que ganhar. Se você não ganha, não tem muita explicação. Acho que, se a gente tivesse tido mais tempo, tempo de qualidade, só para a seleção, teria feito muita diferença. Depois, se tivesse seguido, tido uma continuidade até o fim do contrato, que era na Copa América, em que eu trabalharia 30 ou 40 dias com os jogadores, certamente teria me ajudado".

A falta de comando

"A seleção estava no momento também de transição de geração de jogadores e de gestão também. No meu período, a minha conexão com o presidente [da CBF] era a Claudinha [gerente administrativa], que está lá há muitos anos. Não tinha um diretor de seleções, um coordenador. A gente se reunia com o pessoal da análise [de desempenho]. Com as coisas que tínhamos, a gente procurou fazer o melhor. Ideal era ser como é agora. Não tinha ninguém. Vamos comparar com o que aconteceu depois. Onde não tinha ninguém, hoje tem três, o Caetano, o Cícero e o [Sérgio] Dimas para auxiliar, que é o ideal mesmo, como tinha na época do Tite. Mas naquele momento foi o que tinha para fazer. A gente tentava fazer o melhor possível".