Dorival é fã desde 2017 e quase levou Matheus Pereira para a Copa América

Dorival pensou seriamente em levar Matheus Pereira para a competição, mas recuou e o manteve no radar.

Com a suspensão de Lucas Paquetá, o treinador lembrou do cruzeirense de 28 anos. Ele ficará à disposição no jogo contra o Peru, terça-feira (15).

Matheus é o principal destaque do Cruzeiro desde 2023, quando chegou do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele começou a carreira na base do Sporting e jogou por Chaves, Nuremberg e West Bromwich.

O estreante da seleção tem 48 partidas pelo Cruzeiro neste ano, somando nove gols e 13 assistências. Ele pode atuar como armador e também aberto pela ponta.