Mauro Cezar detona seleção: 'Time do Brasil é muito ruim! Não tem nada'

Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola o desempenho da seleção brasileira na vitória de virada contra o Chile. Para ele, atuações individuais não devem ser parâmetro quando o time joga tão mal. "O trabalho de Dorival Jr já deveria estar em outro estágio. Não tem nada, esse time do Brasil é muito ruim", afirmou o colunista do UOL.

'Esse time não tem rigorosamente nada': "Isso passa pela CBF, é chover no molhado, mas o trabalho de Dorival Jr já deveria estar em outro estágio. Ele ficou cerca de um mês com os jogadores durante a Copa América e esse time não tem rigorosamente nada. Não concordo muito com análises individuais porque esses jogadores jogam bem em seus times, por isso são convocados. O Luiz Henrique jogou bem ontem? Ele fez um gol com a colaboração do goleiro. Tudo bem, a gente pode ficar aqui falando Botafogo, Garrincha, Chile, mas e daí? Ele chutou e o goleiro foi bracinho de jacaré, encolheu o braço, goleiro horroroso do Chile, de um time horroroso, tomou o gol e o Brasil venceu o jogo, mas não fez um bom jogo".

'Esse time do Brasil é muito ruim': "Ah, o Igor Jesus fez o gol: é Igor ou Endrick? Totalmente aleatório, poderia estar o Endrick na área e fazer o gol depois da boa jogada do Savinho. Então, é o individualismo decidindo, o time não tem conteúdo nenhum, um time muito ruim, muito fraco, contra um adversário que não tem qualificação, que é esse péssimo time do Chile, e agora vai enfrentar o péssimo time do Peru, na terça-feira, e já era para estar em outro estágio, pelo menos uma espinha dorsal. Não tem nada, esse time do Brasil é muito ruim mesmo".