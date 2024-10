Jogadora do Orlando conta saga e angústia de brasileiras com furacão Milton

Angelina, meio-campista do Orlando Pride e da seleção, relatou o drama vivido pelas companheiras de clube antes e durante a passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O elenco do Orlando Pride, da Rainha Marta, precisou viajar às pressas e com vários dias de antecedência para evitar o furacão. A equipe enfrentará o Portland Thorns nesta sexta-feira (11), às 23h (de Brasília), no Estádio Providence Park, pela NWSL, principal liga do futebol feminino estadunidense.