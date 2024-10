Hernan: Rony se incomoda no Palmeiras e cogita analisar propostas de fora

O Abel Ferreira e a comissão técnica estão vendo isso como algo muito positivo, eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras assim: seria estranho se o Abel tivesse feliz com um jogador acomodado na reserva, ele gosta mesmo de jogadores incomodados, insatisfeitos com a reserva, porque isso cria uma competitividade pro cara querer estar em campo. Então, o Rony quer mais minutagem em campo para poder mostrar e voltar ser aquele Rony goleador, aquele Rony que ganhou vários troféus como melhor em campo em jogos importantes da Libertadores, para retomar o seu espaço na equipe titular.

A colunista Marília Ruiz contou ontem, no programa Fim de Papo, que o nome de Rony gera interesse em Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro. Em contato com a jornalista, o clube não negou o interesse em Rony e Dudu. Além disso, Marília apurou que o clube mineiro gostaria de contar com Gabigol.

Segundo Hernan, a situação de Rony no Palmeiras pode mudar na próxima janela de transferências, principalmente diante uma proposta do exterior. Já em relação a um suposto contato com o Cruzeiro, todas as partes negam.

Daqui a pouco vai chegar janeiro e vai abrir de novo a janela. Se chegar uma proposta para o Rony, por exemplo, de fora, ele vai analisar e se for uma proposta boa pro Rony e pro Palmeiras pode acontecer o negócio. Então, está tudo muito aberto, mas neste momento eu posso dizer para vocês apurando no Palmeiras, apurando com Rony e apurando com gente do Cruzeiro, é que não teve nenhum contato com o Rony nesse momento. André Hernan

