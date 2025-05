Palacios ganha nova chance com Dorival após 84 dias sem ser relacionado

O lateral-esquerdo Diego Palacios ganhou uma nova chance com Dorival Júnior, após 84 dias sem sequer ocupar o banco de reservas.

O que aconteceu

O jogador pintou na lista dos relacionados de Dorival para o confronto diante do Mirassol neste sábado, no estádio Campos Maia, às 18h30 (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que Palacios ficou entre os reservas foi no dia 15 de fevereiro, no empate com a Portuguesa por 2 a 2, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.