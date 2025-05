Palmeiras, Bragantino e Flamengo pela liderança. Informações e palpites

INTERNACIONAL - Problemas - Bruno Henrique (expulso), Enner Valencia (machucado), Santos Borré (machucado), Vitinho (machucado), Carbonero (machucado), Rochet (machucado), Bruno Gomes (machucado), Mercado (machucado) - Time provável (4-1-3-2) - Anthoni, Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo; Vitinho, Oscar Romero e Gabriel Carvalho; Lucca e Wesley. Técnico: Roger Machado

Últimos cinco jogos - d-d-v-e-e

CURIOSIDADE - Jogo de homenagem justa a Manga, goleiro ídolo campeão pelos dois clubes.

RETROSPECTO - No ano passado, o Botafogo ganhou no turno e no returno, ambos por 1 x 0. Foi a primeira vez desde 2016, ano do rebaixamento colorado, em que isso ocorreu.

PALPITE - Empate

ARBITRAGEM - Matheus Delgado Candançan (SP); Alex Ang Ribeiro (SP), Nailton Junior de Oliveira (CE)