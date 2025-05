São Paulo: Perto da volta, Oscar encontra cenário ideal com fim do quarteto

Com a dissolução do quarteto, o São Paulo passou a jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, tendo o jovem Alves na função de camisa 10 do time. O garoto foi titular em seis dos últimos sete jogos, e só não atuou quando esteve suspenso.

É nesse cenário que Oscar retorna ao time e deve ocupar justamente a posição de Alves. Camisa 10 de origem, o meia impressionou no início do ano com assistências e até agora lidera o quesito na temporada com quatro passes para gol.

Antes, Zubeldía tentava colocar Oscar para atuar mais pelo lado esquerdo e fechar o setor no momento sem bola. O camisa 8 até tinha bastante liberdade para cair pelo centro, mas a obrigação de ocupar o espaço por vezes deslocava ele das ações da partida.

No novo esquema do São Paulo, o jogador que foi a principal contratação do time para o ano vai poder desempenhar seu melhor futebol e com menos responsabilidades defensivas. Alves ajuda na marcação, mas quem fecha o corredor esquerdo é Ferreirinha, enquanto Lucas Ferreira ou Cédric ocupam o lado direito.