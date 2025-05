Dorival dá atenção à parte física no Corinthians e pede ajuda a preparador de Ramón

O novo treinador acredita que apenas os dados não fornecem um diagnóstico completo da preparação física e acha que a presença de Diego pode garantir um entendimento maior e, consequentemente, melhor utilização dos atletas.

O preparador físico visitou o CT Dr. Joaquim Grava na última sexta-feira, mas isso não significa que o profissional voltou a trabalhar no Corinthians. Apesar de ainda estar morando em São Paulo, ele não recebeu qualquer contato para integrar a comissão técnica do clube novamente.

Atualmente, a equipe de preparação física alvinegra conta com Celso Resende, que chegou com Dorival, além de Reverson Pimentel, Leandro Serafim da Silva e Guilherme da Costa.

Preocupado com o excesso de desgaste, Dorival decidiu mesclar jogadores nos primeiros três compromissos à frente do Timão. Ele, inclusive, chegou a apontar o cansaço como principal culpado pelo tropeço diante do América de Cali, pela Sul-americana, na última terça feira.

O próximo desafio do Corinthians está agendado para este sábado. Às 18h30 (de Brasília), a equipe mede forças com o Mirassol, no Estádio José Maria Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.