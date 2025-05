Choque-Rei à vista: veja o retrospecto do Palmeiras em clássicos na Arena Barueri

O Palmeiras recebe o São Paulo neste domingo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer às 17h30 (de Brasília). Este será apenas o segundo confronto entre as equipes em Barueri. No local, o Verdão defende um bom retrospecto em clássicos.

A primeira partida entre Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri foi em julho de 2012, quando os times se enfrentaram também pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Naquela ocasião, Luis Fabiano abriu o placar para o Tricolor, enquanto Mazinho anotou o gol do empate do Verdão.

Ao todo, o Palmeiras já disputou cinco clássicos na Arena Barueri, sendo três contra o Corinthians, um contra o Santos e outro contra o São Paulo.