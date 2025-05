Contra o Palmeiras, Zubeldía pode alcançar maior série invicta desde chegada ao São Paulo

Na época de tal série, o treinador também esteve à beira do gramado em três competições diferentes: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Tricolor embalou e o trabalho inicial do argentino animou os torcedores do São Paulo, que vinham preocupados pelos resultados anteriores.

Na atual temporada, Zubeldía já soma os mesmos 12 jogos de invencibilidade. Portanto, ele pode superar tal marca em caso de empate ou vitória sobre o Palmeiras neste domingo. O comandante, entretanto, sabe que não terá vida fácil, uma vez que o rival também chega confiante.

São Paulo e Palmeiras, por exemplo, vivem situações opostas na tabela do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com apenas nove pontos, enquanto o Verdão é o atual líder da competição, com 16.

Com isso, Zubeldía terá a missão de vencer o Palmeiras - algo que não aconteceu nos últimos quatro jogos - para manter a boa sequência no comando do São Paulo e levar a equipe às primeiras posições da tabela.