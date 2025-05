São Paulo volta à Arena Barueri após quase três anos; relembre último confronto

No segundo tempo, ainda foram acionados Luan, Patrick, Emiliano Rigoni, Marquinhos e Luciano. Dos 16 jogadores que entraram em campo naquela partida, somente seis ainda permanecem no clube.

O Tricolor saiu vitorioso por 2 a 0 na Arena Barueri. Arboleda subiu de cabeça e abriu o placar para os mandantes aos 27 minutos do primeiro tempo, enquanto Igor Vinícius, em jogada de contra-ataque, fechou o placar aos 23 minutos da etapa final.

O São Paulo, inclusive, possui um bom retrospecto na Arena Barueri. Foram 23 jogos disputados desde a construção do estádio, com 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas - o que totaliza um aproveitamento de 71,01%. A equipe marcou 44 gols e sofreu apenas 20.

O estádio em Barueri, inclusive, foi palco de um momento histórico para o São Paulo. No Campeonato Paulista de 2011, o Tricolor mandou o clássico contra o Corinthians no local e saiu vitorioso por 2 a 1. Na ocasião, Rogério Ceni marcou de falta e fez seu 100º gol com a camisa tricolor, dando a vitória à equipe.

Agora, o São Paulo volta à Barueri com o objetivo de quebrar um 'tabu' que tem incomodado o técnico Luis Zubeldía. O treinador nunca venceu o Palmeiras desde que chegou ao Tricolor - foram quatro confrontos, com duas derrotas e dois empates.

O jejum de vitórias do São Paulo contra o Palmeiras, de modo geral, é ainda mais duradouro. A equipe são-paulina não vence o rival alviverde desde julho de 2023, quando conseguiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil ao bater o adversário por 2 a 1 no Allianz Parque.