Weverton cita maturidade do Palmeiras e projeta Choque-Rei com Arena Barueri "lotada"

"Atingimos isso em um momento importante da competição, reta final de classificação na Libertadores, o Brasileiro chegando à metade, o Mundial por vir. A equipe atingiu um nível de maturidade muito bom e a forma que estamos jogando, competindo, é o Palmeiras que todo mundo espera. Que a gente possa continuar assim, jogando em alto nível, competindo e vencendo, que é o mais importante", seguiu.

Depois de viajar para enfrentar Ceará, Vasco e Cerro Porteño, o Palmeiras volta a jogar como mandante, mas na Arena Barueri. O Allianz Parque estará indisponível para a partida devido ao show da banda System of a Down. Com ação promocional nos ingressos, o Verdão espera bater o recorde de público, e Weverton quer contar com o calor da torcida.

"Domingo será um jogo importante, é um grande adversário que também está vivendo um momento bom, vem bem na Libertadores, e isso também traz confiança. Nós também estamos em um momento muito bom, o estádio deve estar lotado e que a Família Palmeiras possa nos incentivar. Sabemos o quanto isso faz a diferença, não só em casa, mas também fora de casa. É um domingo para encher a Arena Barueri, para que possamos jogar junto e procurar mais uma vitória", declarou o goleiro.

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro e lidera a tabela com 16 pontos conquistados. Do outro lado, o São Paulo é o 11° colocado, com nove pontos e ainda defende a invencibilidade no torneio. O Choque-Rei está marcado para acontecer às 17h30 (de Brasília).