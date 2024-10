Fifa fecha parceria com Konami, rival do EA FC, para Copa do Mundo virtual

A Fifa e a desenvolvedora de jogos Konami, criadora do eFootball, juntaram forças. Até 2023, elas eram "rivais" no universo dos games de simulação de futebol com a concorrência entre FIFA e PES (Pro Evolution Soccer).

O que aconteceu

A entidade máxima do futebol e a empresa japonesa fecharam parceria e vão realizar duas edições da Copa do Mundo virtual neste ano. O torneio, chamado de FIFAe World Cup, será agora disputado no game eFootball tanto nas versões de console como de celular.

O jogo da Konami se juntará ao Rocket League e ao Football Manager no "ecossistema" de jogos nos campeonatos eletrônicos da Fifa. No entanto, isso não significa que eFootball virará o antigo game FIFA. O anúncio divulgado foi de uma parceria para a realização dos eventos.