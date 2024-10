Autópsia determina causa da morte de jogador grego encontrado na piscina

George Baldock morreu afogado, segundo concluiu autópsia realizada no corpo do jogador que foi encontrado sem vida na noite desta quarta-feira (9), em sua casa, na Grécia.

O que aconteceu

Baldock foi achado pelo dono da casa após a esposa do atleta, que mora na Inglaterra, não conseguir contato com o marido desde o início do dia.

As autoridades encontraram uma garrafa de vodka junto à piscina, assim como alguns copos, enviados para análise laboratorial, segundo informações do Sportal, da Grécia. A polícia não detectou sinas de roubo ou qualquer outro tipo de atividade criminosa.