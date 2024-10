Grécia surpreende e bate Inglaterra em jogo com homenagens a jogador encontrado morto

A Grécia surpreendeu e venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), em Londres, pela Liga das Nações. Vangelis Pavlidis (duas vezes) marcou os gols dos visitantes, e Bellingham descontou para os ingleses.

A partida contou com homenagens ao lateral Baldock, encontrado morto em sua casa na última quarta-feira (9). Ele era inglês de nascimento, mas defendia a seleção da Grécia. As seleções respeitaram um minuto de silêncio antes da partida, e jogadores gregos comemoram gol mostrando a camisa do ex-companheiro.

Com o resultado, a Inglaterra não aproveitou a oportunidade de assumir a ponta do Grupo 2 e permaneceu na vice-liderança, com os mesmos seis pontos. Já a Grécia segue com 100% de aproveitamento no torneio continental, na ponta da chave, agora com nove somados.