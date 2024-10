Jogador de 31 anos é encontrado morto dentro de casa na Grécia

Não há sinais de ferimentos no corpo do atleta. As autoridades foram ao local e, a partir de agora, iniciarão uma investigação para confirmar a causa da morte.

O Panathinaikos confirmou a morte, mas ainda não fez homenagens públicas ao profissional. O clube, no entanto, escureceu o símbolo em seu Instagram para manifestar o luto.

Já o Sheffield, time que Baldock defendeu por sete temporadas, lamentou a tragédia. A instituição ressaltou o bom relacionamento do lateral com os torcedores e prestou condolências aos familiares.

O Sheffield United Football Club está chocado e extremamente triste ao saber do falecimento do ex-jogador George Baldock. O defensor deixou o clube no verão depois de sete anos no Bramall Lane e foi extremamente popular entre torcedores, funcionários e companheiros de time que vestiram uma camisa vermelha e branca ao lado dele. As sinceras condolências de todos os associados ao Sheffield United são estendidas à família e amigos de George nota do Sheffield United

Baldock nasceu na Inglaterra, mas tem nacionalidade grega. Ele passou por times como MK Dons, Tamworth e Oxford United antes de ganhar fama nacional pelo Sheffield. O jogador deixa esposa e um filho.