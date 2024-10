Dorival Júnior tem razão? Compare números de Igor Jesus e Endrick em 2024

Desde a chegada de Igor Jesus ao Botafogo, são sete gols em 19 jogos, um a cada 183 minutos.

Ainda reserva do Real, Endrick tem dois gols em nove jogos e precisa de apenas 53 minutos em média para marcar. Neste quesito, o garoto de 18 anos leva a melhor.

O que eu vejo é que o momento do Igor é muito interessante. Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer seu clube, o momento do maior clube do futebol mundial com concorrência grande e mesmo assim dando seu recado. É uma questão de encontrar seu momento na equipe. Para esse instante, experiência e momento vivido pelo Igor são diferentes. Pode ser importante a presença desse perfil para um jogo desse tamanho Dorival Júnior

