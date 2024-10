Rivais do Brasil nas Eliminatórias vivem ostracismo e não têm mais figurões

A seleção brasileira está mal nas Eliminatórias, mas enfrentará Chile e Peru em situações muito piores.

O que aconteceu

Os rivais do Brasil derrapam em momento de renovação. Figurinhas carimbadas dos países não estão mais à disposição.

Chile e Peru são as seleções lanternas da competição. O Chile é o nono, com cinco. O Peru é o último, com três. O Brasil está na quinta colocação, com 10 pontos.