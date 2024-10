Neymar chega a um ano fora por lesão grave, e seleção escancara dependência

Pipocada na cabeça e o cuidado de Diniz

No jogo anterior à lesão, Neymar já tinha levado uma "pipocada" de um torcedor em Cuiabá, após o empate por 1 a 1 com a Venezuela. A tensão também se dava pela escolha da CBF por um estádio com gramado ruim.

Depois dali, veio o jogo no qual o craque se machucou. E mais: uma sequência de derrotas que - junto à crise da CBF - anteciparam a saída de Diniz.

Nenhuma das outras duas lesões mais graves sofridas por Neymar na seleção o tirou tanto tempo da amarelinha - e do futebol, no geral.

A cena dramática após a joelhada de Zúñiga na Copa 2014 ou a lesão ligamentar no tornozelo no amistoso contra o Qatar, antes da Copa América 2019, não tiveram efeito colateral tão duradouro quanto o problema do joelho em Montevidéu ou geraram tanta incerteza sobre o retorno do craque.