Argentina 'escapa' do furacão Milton e deixa EUA rumo a jogo na Venezuela

A seleção da Argentina conseguiu deixar Miami, no estado da Flórida, em meio à chegada do furacão Milton, nesta quarta-feira (9), e embarcou para enfrentar a Venezuela, pelas Eliminatórias. As equipes se enfrentam na quinta-feira (10), às 18h (de Brasília).

O que aconteceu

A Argentina deixou Miami às 16h (de Brasília). A seleção estava 'presa' nos Estados Unidos desde ontem por causa do cancelamento do voo em decorrência da aproximação do furacão Milton.

A seleção fará uma escala em Barranquilla (Colômbia). Depois, os jogadores e a comissão técnica embarcam rumo a Maturín (Venezuela), onde a equipe enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (10).