Rodrigo Caetano nega negociação para sair da CBF: 'Espero cumprir contrato'

O tempo é diferente, qual é esse desafio de entender o ritmo, por exemplo, a gente está em um semestre com datas Fifa, então setembro, outubro e novembro, mas depois uma pausa até a próxima, então também qual o desafio para administrar tudo isso?

"É uma dinâmica muito diferente, no resto a menor dúvida ainda. Se eu falar que estou totalmente adaptado, não é verdade, a gente também segue aprendendo, tentando aprender o mais rapidamente possível. Mas na questão do ordenador de seleções, da equipe que nós montamos, porque ninguém trabalha sozinho, temos grandes profissionais lá, é criar processos internos, é criar estrutura ou melhorar a estrutura, que ela já é excelente, para que não falte nada nesse período de intensidade de treino. O que diz respeito à logística, à melhor condição para os atletas, quer dizer, para que eles, no período que estejam conosco, se sintam extremamente confortáveis para desempenhar aquilo que eles foram chamados. Não tem nenhum tipo de diferença, nenhum tipo de surpresa em relação ao que eles têm nos clubes os quais eles pertencem, então esse é o nosso desafio. Muito planejamento para que tudo seja devidamente bem executado nesse período de intensidade que são os treinos e os jogos. Basicamente esse é o nosso trabalho, é claro que isso também é um desenvolvimento melhor com as categorias de base, uma integração cada vez maior com as categorias de base, então esse é o nosso trabalho, ele não é menos intenso quando não tem jogos. Não, não é isso, é que para os atletas o nível de intensidade, condição técnica muito maior nesse período e para que tenhamos sucesso depende muito do período que nós não temos os jogos e nem as datas Fifa para planejar bem melhor".