Piada ou desrespeito? Pizzaria provoca técnico do United em telão; entenda

Balançando no comando do Manchester United por recentes tropeços no início de temporada europeia, o técnico Erik Ten Hag virou alvo de piada de uma rede de pizzarias.

O que aconteceu

A Domino's estampou o rosto do técnico em um telão móvel na frente do Old Trafford. Um automóvel parou ao lado de uma das entradas do Old Trafford, estádio da equipe inglesa, para a execução da campanha.

A propaganda convida o público para empregos, mas exclui o técnico — Ten Hag não vence há cinco partidas no comando do United e viu a pressão aumentar nos últimos dias.