Palmeiras joga mal, só empata com o Bragantino e vê Botafogo disparar

O Bragantino caiu para a 13ª colocação, com 34 pontos, e está a cinco da zona do rebaixamento.

Classificação e jogos Brasileirão

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Juventude, fora de casa, no dia 20. O Bragantino visitará o Vitória no dia 19. As partidas ocorrerão após a pausa para a data Fifa.

E a coragem?

O primeiro tempo foi de muita correria, mas poucas chances criadas. Red Bull Bragantino e Palmeiras evitaram riscos.

O Palmeiras, que briga pelo título, assustou em chute de Raphael Veiga antes do primeiro minuto e pareceu aceso, porém, o time de Abel Ferreira esteve apático. Na melhor chance, Flaco López perdeu o tempo de bola e cabeceou por cima.

O Bragantino, que briga contra o rebaixamento, teve postura defensiva e só assustou em lances individuais de Mosquera. No melhor deles, o atacante colombiano fez fila e bateu para boa defesa de Weverton.