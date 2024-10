Abel revê meia que deixou o Palmeiras e 'pode chegar aos melhores do mundo'

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão. Jhon Jhon, cria da Academia e hoje no Massa Bruta, não estará em campo por cumprir suspensão, mas estará no estádio para rever seus antigos companheiros no alviverde e apoiar os atuais, que querem escapar de qualquer chance de rebaixamento.

Dificuldades no Palmeiras

Palmeiras apostou em Jhon Jhon em 2024, mas proposta do Bragantino foi tratada como irrecusável. O negócio entre as equipes foi fechado no meio desta temporada por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos do meia, e há uma obrigação de compra de mais 20% por US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões) se Jhon Jhon atingir metas estipuladas no contrato.

Torcida pegava no pé do jogador, mas comissão técnica e direção alviverde sempre tiveram paciência com o atleta. Jhon Jhon era bem avaliado desde a base no Palmeiras e todos acreditavam que ele poderia "explodir" no profissional a qualquer momento, mas não foi o que aconteceu.