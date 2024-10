Final no futsal, muito Brasileirão e UFC: os eventos do fim de semana

O fim de semana será de muitas transmissões para os amantes do esporte, com final da Copa do Mundo de Futsal, 29ª rodada do Brasileirão e jogos internacionais espalhados por sábado (5) e domingo (6). O UOL listou a agenda de eventos esportivos.

Brasileirão aos montes no sábado

As eleições municipais deste domingo jogaram sete jogos do Campeonato Brasileiro para o sábado — os outros três duelos da 29ª rodada já ocorreram entre quinta (3) e sexta (4).

Antes do torneio nacional, jogos europeus engatam a maratona: há duelos na Inglaterra, na Arábia Saudita e na Espanha como opções ao torcedor.