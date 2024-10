O guru de Abel: como Palmeiras 'inventa gols' que surpreende rivais

Castanheira foi meia, mas 'exerce' a função no Palmeiras até hoje

Vitor Castanheira (à dir.) no jogo entre Braga e Bolton pela Uefa Cup em 2007 Imagem: Nick Potts - PA Images via Getty Images

Castanheira nasceu em Chaves, no norte de Portugal, e tem 47 anos. Ele é assistente de Abel desde 2013, quando eles trabalharam juntos no time B do Braga, e acompanhou o técnico no próprio clube português quando assumiram a equipe principal, no PAOK, da Grécia, e no Palmeiras.

Vítor fez grande parte de sua carreira no futebol português. Ele era um meia que defendeu o Braga, Chaves, Leixões, Moreirense e DOXA, do Chipre.

Castanheira também é responsável pela integração da base com o profissional. Vítor faz o "meio de campo" entre a base e o profissional no Palmeiras — como o próprio Abel disse em coletiva, sua comissão descobre tudo na base graças ao trabalho de Castanheira, que é de extrema importância levando em consideração a filosofia do clube nos últimos anos.

A reportagem conversou com pessoas que trabalham no dia a dia com Castanheira e ouviu que ele é um excelente profissional e muito querido pelos jogadores.