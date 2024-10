Estêvão inicia transição física e pode reforçar Palmeiras na próxima rodada

Piquerez avançou em sua recuperação de uma grave lesão no joelho e fez movimentação no campo Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Weverton não foi a campo, mas não preocupa. O goleiro realizou um trabalho interno, passou por avaliações e não teve detectada nenhuma lesão nos dedos da mão direita — ele sentiu dores após uma dividida com Deyverson na vitória do Palmeiras contra o Atlético-MG, no último sábado (28).

Os demais jogadores foram a campo e fizeram um trabalho técnico de aproximação, marcação e posse de bola, com duas equipes (sem goleiros) e três mini metas dispostas nas linhas de fundo. Na sequência, também com dois times, foi colocada em prática uma atividade técnica com outras dinâmicas e com a presença dos goleiros. No final, alguns atletas realizaram complementos físicos.

O Palmeiras volta a campo no sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o vice-líder da competição com 56 pontos, apenas um atrás do Botafogo.