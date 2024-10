Vasco cutuca 'rival' em polêmica de data da semi: 'Boa fé: você tem ou não'

Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros.

Boa fé: você tem ou não."

Entenda o caso

Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil estavam previstos para o dia 17 de outubro, dois dias após o última de partidas entre seleções pela Data Fifa. Atlético-MG e Flamengo pediram à CBF que o calendário fosse alterado. Corinthians e Vasco se mostraram contrários aos pedidos.

No último sábado (28), a CBF divulgou que os jogos de volta das semifinais foram transferidos para os dias 19 e 20 de outubro. As partidas de Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Flamengo no Brasileirão, neste final de semana, foram antecipadas para os dias 16 e 17 do mesmo mês.

A decisão da CBF não agradou Corinthians e Vasco. Os dois clubes demonstraram indignação e entraram com ações no STJD para reverter a medida.