Flamengo vai atuar no STJD para defender decisão da CBF da Copa do Brasil

O Flamengo vai atuar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para defender a escolha da CBF sobre a mudança das datas da Copa do Brasil. O clube voltou a rebater Corinthians e Vasco, que também acionaram a Justiça contra a alteração.

O Flamengo vai entrar no STJD como assistente da CBF. A competição não pode ter um jogador voltando da seleção no dia 16 para jogar dia 17. É desumano, tem uma recomendação para um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. O regulamento da CBF prevê que a tabela pode ser alterada por motivo de interesse e a CBF tem esse poder. As competições precisam ser equilibradas, isonômicas. Se um vai jogar sem nove jogadores e outro com todos, não é o time do Flamengo que vai estar disputando com o Corinthians. Vai ser muito melhor para todos que seja no final de semana, público, renda, espetáculo. Vai valorizar a competição. Não faz nenhum sentido a reclamação. Eles estão querendo defender uma vantagem indevida. Temos certeza que eles vão sair derrotados porque o bom senso e a justiça precisam prevalecer. Rodrigo Dunshee, vice jurídico do Flamengo

O que aconteceu

Flamengo acredita que alvinegro paulista e Cruzmaltino tentam se beneficiar com pedidos para manter a data original. Os dois clubes repudiaram a mudança da CBF e criticaram a falta de diálogo.