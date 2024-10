Atlético critica Corinthians e Vasco após polêmica: 'Desejam se beneficiar'

O Atlético-MG julgou justa a decisão da CBF e destacou o fato dos quatro semifinalistas poderem contar com seus principais jogadores, incluindo o que disputarão a próxima Data Fifa.

Veja a nota do Atlético-MG

"Em relação à decisão da CBF de inverter a data-base das partidas de volta da fase semifinal da Copa Betano do Brasil com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade de oportunidades e do equilíbrio das disputas, previstos no Regulamento Geral de Competições da CBF.

O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todos as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis.

Em seu comunicado aos clubes envolvidos, a CBF informou claramente que a alteração foi feita em virtude da definição de datas dos jogos válidos pelas competições promovidas pela Conmebol, as quais têm prioridade sobre os torneios nacionais, prerrogativa prevista no Regulamento Geral de Competições e no Regulamento Específico da Copa Betano do Brasil 2024.

O Galo acredita ser justo que, em uma etapa importante como uma semifinal de Copa Betano do Brasil, as equipes tenham a possibilidade de contar com os atletas que servem às suas respectivas seleções, inclusive a Seleção Brasileira."