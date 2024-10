Seleção não vai mais treinar no CT do Corinthians, após guerra clube x CBF

A seleção brasileira não vai mais treinar no CT do Corinthians durante a próxima data Fifa. A medida acontece depois da guerra declarada entre clube e CBF por causa da data do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A seleção inicialmente usaria as instalações corintianas antes do jogo contra o Chile, em Santiago.

Agora, a equipe de Dorival Júnior vai treinar no CT do Palmeiras, na Barra Funda. As atividades começam na próxima segunda-feira.