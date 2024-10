Michael treina e deve ser relacionado no Flamengo; time terá novidades

O Flamengo voltará a ter Michael como relacionado para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O atacante se recuperou de lesão após mais de um mês parado e é novidade na equipe do estreante Filipe Luís. O treinador esboçou novidades no time titular e mudou três jogadores que vinham atuando com Tite.

O que aconteceu

Michael vem treinando sem restrições nos últimos dias. Ele se lesionou no final de agosto e deve ser a novidade entre os relacionados do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), entretanto, iniciando no banco de reservas.

No time titular, Fabrício Bruno deve ser sacado, como informado inicialmente pelo ge. Léo Ortiz treinou com a equipe, assim como Wesley. Ambos iniciaram a partida diante do Athletico no fim de semana e podem ser mantidos.