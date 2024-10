Arsenal aproveita erros de Donnarumma e vence PSG pela Champions League

O Arsenal foi letal no 1° tempo e venceu o PSG por 2 a 0, nesta terça-feira (1°), no Emirates Stadium, pela segunda rodada da Champions League.

Havertz e Saka marcaram os gols do jogo. Ambos saíram em erros do goleiro Donnarumma, do PSG. No primeiro, ele saiu errado após cruzamento na área e, no segundo, viu a cobrança de falta passar por todo mundo e morrer no fundo das redes.

O Brasil ficou no quase. Martinelli teve duas chances claras de marcar, mas parou em boas defesas de Donnarumma. Além dele, os zagueiros Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG) foram titulares. Gabriel Jesus começou o duelo no banco e entrou na etapa final.