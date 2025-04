Corinthians é, de longe, o time da Série A que mais permite finalizações ao adversário

Que o setor defensivo é o "calcanhar de Aquiles" do Corinthians nesta temporada até agora muitos já sabem. Porém, mais que a quantidade de gols que a equipe vem sofrendo, outras estatísticas também chamam atenção, provando que não se trata apenas de uma falta de sorte por parte dos comandados de Ramón Díaz.

Nesses primeiros quatro meses do ano nenhum time da Série A do Brasileirão permitiu que seus adversários finalizassem tanto em sua meta. O Corinthians lidera o ranking, com 340 finalizações sofridas, um número bem maior que o segundo colocado da lista, o Botafogo, com 226, seguido pelo Bahia, com 225 chutes a gol. Os dados são do Sofascore.

Essa diferença entre a quantidade de finalizações permitidas pelo Corinthians em relação aos outros dois clubes que integram o top 3 é ainda mais significante pelo fato de um deles, o Bahia, ter entrado em campo até mais vezes que o Timão na atual temporada (27 contra 25 jogos) e, ainda assim, ter sofrido menos chutes a gol.