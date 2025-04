Palmeiras tem semana com viagem a Porto Alegre para confirmar sequência positiva no Brasileiro

O Palmeiras vive um bom momento na temporada e engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. No último compromisso, o Verdão fez bonito e venceu o Corinthians por 2 a 0, em Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. A fim de manter a série positiva e continuar no topo da tabela da competição, o clube paulista tem como principal foco desta semana o duelo com o Internacional, no Beira-Rio.

O elenco do Palmeiras ganhou um dia de folga no último domingo após o triunfo no Derby. Os jogadores, portanto, se reapresentam nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, para dar início aos trabalhos para o duelo diante do Colorado.

Na terça-feira, o Verdão faz o segundo treinamento em seu CT e encerra a preparação para o confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após os trabalhos, a delegação palestrina viaja a Porto Alegre (RS), onde se concentra até a partida, que será disputada no Beira-Rio.