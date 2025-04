Diego Lopes lamenta derrota para Volkanovski no UFC 314: "Falhei em algumas coisas"

No último sábado (12), Diego sofreu possivelmente a derrota mais dura de sua carreira, perdendo a oportunidade de se tornar campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate. Mas ao que tudo indica, o brasileiro tem lidado com o tropeço de uma forma bastante madura. E prova disso é que não demorou para que o especialista em jiu-jitsu quebrasse o silêncio e repercutisse o revés sofrido para Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 314, em Miami (EUA).

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro radicado no México admitiu que cometeu algumas falhas durante o confronto. Ainda no octógono, durante a entrevista pós-luta, Diego ressaltou que poderia ter sido mais agressivo contra o australiano. Com 30 anos de idade, porém, Lopes se mostra confiante em voltar à coluna das vitórias e apresentar uma evolução como lutador profissional na próxima rodada.

"Sempre com a cabeça erguida e um sorriso no rosto. Eu falhei ontem à noite, falhei em algumas coisas. Voltarei ao trabalho, melhorarei, corrigirei erros e seguirei em frente. Obrigado a todos pelo apoio. Como sempre digo: não passa nada", escreveu o manauara em suas redes sociais.