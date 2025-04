Caixinha vê Neymar em busca de ritmo e elogia desempenho em retorno após lesão: "Totalmente diferente"

O técnico Pedro Caixinha, depois de duas rodadas de Brasileiro, voltou a contar com o meia-atacante Neymar. O camisa 10 do Peixe começou no banco de reservas, foi acionado no intervalo, e viu o time perder por 1 a 0 para o Fluminense. Para além do resultado, o treinador elogiou o desempenho de Neymar e vê o craque do time ganhando ritmo para recuperar seu melhor momento.

Caixinha, ainda, disse que não há uma ansiedade no grupo para contar com o jogador e que a delegação sabe lidar bem com essa situação. Neymar havia atuado pela última vez nas quartas do Paulista, no dia 2 de março, quando sofreu um edema na coxa esquerda.

"Essa expectativa não entra no vestiário. Apenas e só se trata de um regresso após 12 anos ao Brasil, mas ele tem um capital de maturidade e de experiência e responsabilidade e sabe lidar com este tipo de situação. O grupo também também tem essa capacidade de entender a importância que ele tem no grupo. Voltou agora a jogar, infelizmente, depois de tanto tempo. Obviamente, ainda está à procura do seu ritmo e tem feito um grande esforço para encontrar o equilíbrio, para encontrar também a capacidade de estar mais preparado. Hoje viu-se que que é um jogador totalmente diferente e está com vontade de levar a equipe no caminho", disse Caixinha.