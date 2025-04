Média de público da 3ª rodada surpreende positivamente

A terceira rodada do Brasileirão estava destinada a ter média mais baixa do que vem acontecendo nos últimos tempos no melhor torneio das Américas.

Jogos em estádios de menor capacidade como os do Juventude, Bragantino, Vasco e, no caso, do Palmeiras em Barueri, justificavam a previsão.

Mas não foi bem isso que aconteceu, mesmo com público abaixo do esperado tanto no Castelão (16.587) e na Arena Grêmio (23.367), evidências de que os tricolores cearenses e gaúchos não andam lá muito confiantes em seus times.