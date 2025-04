Auxiliar comenta recuperação de lesionados e analisa 'seca' de gols do São Paulo no Brasileirão

"Os lesionados estão evoluindo bem. Tomara que os tenhamos o mais rápido possível. Mas não pensamos em nós como comissão. Pensamos no São Paulo,a equipe, no que vem e nos jogadores. Não queremos correr com nenhuma evolução, porque não nos serve de nada que estejam no próximo jogo por necessidade de resultados, e perdê-los outra vez em seguida por lesão. Se recuperam no tempo normal e vamos pelo que nos disse o corpo médico. Nos disseram que pode ser no final de semana, um dia a mais, um dia a menos, podem estar à disposição Luiz (Gustavo), Lucas, esperamos que Oscar também. Esperamos que assim seja", comentou o auxiliar.

Cuberas lamentou as baixas no confronto deste domingo e entende que, apesar das lesões serem algo inerente ao futebol, os problemas físicos simultâneos no elenco são-paulino não são "normais".

Quem 'sai ganhando' com as ausências, porém, são os jovens do São Paulo - Lucas Ferreira, por exemplo, foi titular pelo lado direito do ataque e teve grande atuação. Enquanto isso, o meia Matheus Alves e o atacante Ryan Francisco entraram na etapa final.

"Lamentavelmente, temos seis baixas, é muito. Quando estamos armando um plantel, temos em mente que algumas lesões podem acontecer pela quantidade de jogos, pela quantidade de viagens, elas podem acontecer. Mas nesse caso, nós nos encontramos ao mesmo tempo com seis desfalques importantes, e isso não é normal. Mas temos que estar tranquilos, seguir trabalhando e tratar de ter esses jogadores o mais rápido possível. Enquanto isso, vemos (Lucas) Ferreira, Alves e Ryan. Viram como estão tendo oportunidades e, na melhor das hipóteses, vão se consolidar. São garotos muito jovens, e por isso digo que temos que seguir trabalhando", declarou.

Por fim, o auxiliar Maxi Cuberas também foi questionado sobre a 'seca de gols' que o São Paulo vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. Em três jogos, o time balançou as redes apenas uma vez - justamente no empate deste domingo, contra o Cruzeiro.

"Temos que seguir trabalhando. Fizemos três gols nos últimos dois jogos (Libertadores e Brasileiro). Fomos contundentes em ocasiões, e em outras nos faltou esse último passe, essa conexão final. Mas viemos de converter três gols nos últimos dois jogos. Por isso essa sensação de não poder somar os três pontos, de não ter ganhado os jogos. Creio que a equipe fez os gols e teve mais ocasiões para estar mais tranquila com o resultado, por isso a sensação que temos é amarga. Mas os jogadores estão bem, estão entregando tudo, e estamos convencidos que esse é o caminho para brigar por todos os torneios que estamos disputados. Queremos agradecer a torcida, porque vemos que o apoio é incondicional. Confiamos que as vitórias virão", analisou Maxi.