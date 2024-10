Frustrado, mas não surpreso: Marília Ruiz conta como Tite reagiu à demissão

Durante o Fim de Papo desta segunda (30), a jornalista Marília Ruiz contou como foi a reação de Tite ao receber a notícia da demissão.

Segundo Marília Ruiz, o treinador não ficou surpreso com a notícia, mas sim frustrado. Ela disse que ele esperava continuar com o trabalho até o fim do ano e que ainda tinha esperança de conquistar a Copa do Brasil.