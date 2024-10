Marília Ruiz: Corinthians quer adiar jogo do BR se data da semi não mudar

Durante o Fim de Papo desta segunda (30), a jornalista Marília Ruiz informou que o Corinthians tem a intenção de adiar a partida contra o Athletico Paranaense, pela 30ª rodada do Brasileirão, marcada para 17 de outubro, caso a CBF não aceite remarcar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que será no dia 20.

A ideia do Corinthians, de acordo com Marília Ruiz, é ter os jogadores convocados às suas seleções na Data Fifa à disposição nas duas partidas. Caso mantidas as datas das partidas, o clube não poderá contar com eles - podem ser quatro desfalques: Carrillo (Peru), Romero (Paraguai), Torres (Equador) e Martínez (Venezuela) - contra o Athletico.