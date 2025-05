Murray e Djokovic encerram parceria após seis meses

BENGALURU (Reuters) - Andy Murray não será mais o técnico de Novak Djokovic, campeão de 24 Grand Slams, informou a equipe do treinador nesta terça-feira. A parceria da dupla chega ao fim após seis meses e nenhum título.

Djokovic indicou Murray, também ex-número 1 do mundo, antes do Aberto da Austrália deste ano e disse no Aberto do Catar, em fevereiro, que continuaria trabalhando com Murray por um período indefinido.

No entanto, a parceria chegou ao fim enquanto Djokovic tenta reverter uma queda de desempenho durante a temporada de saibro no Aberto de Genebra, na próxima semana, e antes de sua busca pelo quarto título no Aberto da França, que começa em 25 de maio.