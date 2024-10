Em entrevista ao UOL, Filipe Luís citou Tite como referência de treinador

Cada um tem uma coisa que gostei. A intensidade do Simeone, o jeito que estuda os adversários. A maneira de propor o jogo do Tite. A linha do Jorge Jesus, como joga taticamente. Os treinos e a forma de falar do Mourinho. A maneira que o [ex-técnico do La Coruña, Miguel Angel] Lotina tinha de lidar com cada jogador. Filipe Luís, ao UOL, em 2019

O Dorival [Júnior], por exemplo, as coisas que ele ensinava pessoalmente pra cada um, quando me treinou no Figueirense. O Tite eu já falei, né? Propor o jogo sempre com uma estabilidade grande. Cada um tem os seus pontos, tomara que possa juntar todos.

Imagem: Arte/UOL

Queda de Tite e ascensão de Filipe

Tite, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Athletico pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Tite vinha sendo alvo de protestos dos torcedores rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável. A vitória no fim para o Athletico no final de semana não foi o suficiente para mantê-lo no cargo.