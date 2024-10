Flamengo: Filipe Luís é discípulo de Jorge Jesus. PVC explica

Escolhido para ser técnico interino do Flamengo após a demissão de Tite, Filipe Luís tem como principal inspiração Jorge Jesus, que marcou época entre 2019 e 2020 no clube, com mais títulos que derrotas.

No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou que Filipe Luís registrou o método de trabalho de Jorge Jesus e é muito próximo até hoje do técnico português. O ex-lateral virou treinador há menos de um ano e vinha trabalhando nas categorias de base do Flamengo, com destaque ao título mundial sub-20.