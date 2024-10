Vasco cogita ir à Justiça Comum por troca de data da semi da Copa do Brasil

Em participação no Fim de Papo desta segunda (30), o jornalista Bruno Braz disse que o Vasco quer resolver juridicamente a questão da mudança de datas da semifinal da Copa do Brasil, imposta pela CBF. A data do jogo de volta, em São Januário (RJ), da data-base do dia 17 de outubro foi alterada para o dia 20 de outubro. A ida, na Arena MRV (MG), será nesta quarta-feira (2).

Além de já preparar uma ação para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Vasco não descarta ir à Justiça Comum, segundo Bruno Braz. O jornalista disse que o clube cruzmaltino se sentiu "atropelado" na situação.